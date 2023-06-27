Біля Дрогобича водійка ВАЗу в’їхала у бетонний відбійник

Ввечері у понеділок, 26 червня, у селі Рихтичі біля Дрогобича водійка ВАЗу в’їхала у бетонний відбійник. Унаслідок ДТП водійку та її 52-річну пасажирку з травмами доставили у лікарню.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, аварія трапилась близько 20:00 у селі Рихтичі Дрогобицького району. Як попередньо встановили правоохоронці, 36-річна місцева мешканка не впоралась з керуванням автомобілем ВАЗ – авто виїхало на узбіччя та зіткнулося з бетонним відбійником. Внаслідок ДТП водійка автомобіля та її 52-річна пасажирка, також місцева жителька, отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Поліцейські встановлюють обставини події.