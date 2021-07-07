На Гаїті після вбивства президента Жовенеля Моїза закрили головний міжнародний аеропорт країни імені Туссен-Лувертюра.

Літаки перенаправляють на термінали в інші країни, повідомляє видання Diario Libre.

Йдеться про кілька рейсів, запланованих в аеропорт столиці Гаїті.

Дві авіакомпанії, що виконують щоденні рейси до столиці Гаїті, скасували свої рейси, заплановані на 7 липня.

Як повідомляв ZAXID.NET, вночі у середу, 7 липня, у власному домі вбили президента Гаїті Жовенеля Моїза (Jovenel Moïse). Дружина президента Гаїті Мартін Моїз пізніше померла в лікарні від отриманих поранень, про що повідомили місцеві видання.