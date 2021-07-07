На Гаїті після вбивства президента закрили головний аеропорт
Літаки перенаправляють на термінали в інші країни
Світ — Марко Погуляєвський, 0 0
0 0
На Гаїті після вбивства президента Жовенеля Моїза закрили головний міжнародний аеропорт країни імені Туссен-Лувертюра.
Літаки перенаправляють на термінали в інші країни, повідомляє видання Diario Libre.
Йдеться про кілька рейсів, запланованих в аеропорт столиці Гаїті.
Дві авіакомпанії, що виконують щоденні рейси до столиці Гаїті, скасували свої рейси, заплановані на 7 липня.
Як повідомляв ZAXID.NET, вночі у середу, 7 липня, у власному домі вбили президента Гаїті Жовенеля Моїза (Jovenel Moïse). Дружина президента Гаїті Мартін Моїз пізніше померла в лікарні від отриманих поранень, про що повідомили місцеві видання.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET