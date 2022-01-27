На горі Тростян на Львівщині травмувалися двоє лижників, серед яких дитина 2009 року народження.

Як повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області, 26 січня рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи ДСНС Львівщини допомогли двом туристам-лижникам, які травмувалися на горі Тростян. Серед потерпілих – 12-річний киянин та одесит, що травмували ноги.

Усіх травмованих рятувальники спустили до підніжжя гір, де передали медикам бригади швидкої допомоги.

Рятувальники просять бути обережними під час катання на гірськолижних трасах, зокрема дотримуватись безпечної швидкості, щоби уникнути зіткнення, не зловживати алкоголем та одягати тепле спорядження.