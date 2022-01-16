У Славському в горах травмувалися пʼятеро туристів
Серед травмованих – четверо дітей
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На кількох гірськолижних курортах у Славському на Львівщині травмувалися п’ятеро туристів. Серед травмованих – четверо дітей.
Як повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області, 15 січня рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи ДСНС Львівщини допомогли двом туристам-лижникам віком 14 та 8 років, що травмувалися на горі Тростян.
Ще двох туристів із травмами зняли з гори Високий Верх, серед травмованих – 5-річна дитина. На горі Політехнік під час катання на лижах травмувалась 14-річна дитина.
Рятувальники просять бути обережними під час катання на гірськолижних трасах, зокрема дотримуватись безпечної швидкості, щоби уникнути зіткнення, не зловживати алкоголем та одягати тепле спорядження.