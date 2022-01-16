На кількох гірськолижних курортах у Славському на Львівщині травмувалися п’ятеро туристів. Серед травмованих – четверо дітей.

Як повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області, 15 січня рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи ДСНС Львівщини допомогли двом туристам-лижникам віком 14 та 8 років, що травмувалися на горі Тростян.

Ще двох туристів із травмами зняли з гори Високий Верх, серед травмованих – 5-річна дитина. На горі Політехнік під час катання на лижах травмувалась 14-річна дитина.

Усіх травмованих рятувальники спустили до підніжжя гір, де передали медикам бригади швидкої допомоги.

Рятувальники просять бути обережними під час катання на гірськолижних трасах, зокрема дотримуватись безпечної швидкості, щоби уникнути зіткнення, не зловживати алкоголем та одягати тепле спорядження.