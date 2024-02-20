Чоловіка вкусила кішка, хвора на сказ

У понеділок, 19 лютого, у Харківській обласній інфекційній лікарні помер 59-річний чоловік, у якого були виражені симптоми сказу. Його покусала домашня кішка. Це перша смерть від сказу на Харківщині за останні 9 років. В Україні торік був зафіксований один летальний випадок від цього інфекційного захворювання, повідомив Kharkiv Today з посиланням на директора Харківської обласної інфекційної лікарні Павла Нартова.

«До лікарні чоловік поступив з епідеміологічним діагнозом – сказ. Його вкусила домашня кішка. Були виражені клінічні симптоми (фобії, зокрема, гідрофобія ). Він був госпіталізований у період збудження у важкому стані до реанімаційного відділення», – повідомив Павло Нартов.

Чоловік проживав у селищі Печеніги Чугуївського району у приватному будинку недалеко від лісу. Окрім кішки, яка вкусила чоловіка, у домогосподарстві є ще троє котів. Усі були щепленими від сказу. Проте одну кішку вакцинували пізніше, бо не вистачило вакцини. Імовірно, що її щепили тоді, коли вона вже хворіла на сказ.

За інформацією Павла Нартова, торік в Україні був зареєстрований один летальний випадок людини від сказу, у 2022 році – два, у 2021 році – один, у 2020 році – жодного. На Харківщині останній летальний випадок був зафіксований у 2015 році. Тоді помер підліток. За словами директора, в Україні найпоширенішим джерелом сказу є коти, на другому місці – собаки, у світі – навпаки.

На Львівщині летальний випадок від сказу був зафіксований у 2018 році. Тоді померла жінка, яку покусав домашній собака.

Нагадаємо, сказ – це гостре інфекційне захворювання, що вражає центральну нервову систему і є смертельно небезпечне. Вірус людині передається від хворих тварин через укус, ослинення шкіри чи слизових оболонок, особливо якщо на них є мікротравми.

Якщо вкусила чи подряпала домашня чи безпритульна тварина, навіть, якщо рана є незначною, лікарі радять відразу звернутися по медичну допомогу. Вакцина проти сказу запобігає виникненню захворювання у 96–99% випадків. Головне почати курс лікування не пізніше 14-го дня з моменту укусу.