Затриманим загрожує до 15 років ув'язнення

Служба безпеки України затримала на Харківщині двох колаборанток. За даними слідчих, одна з них працювала бухгалтеркою в окупаційній адміністрації – інша допомагала організовувати так званий референдум щодо приєднання регіону до Росії. Про це у понеділок, 19 серпня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі встановили, одна із затриманих – 54-річна мешканка міста Мерефи. Жінка виїхала до окупованого на той час Куп’янська та влаштувалася так званою бухгалтеркою управління фінансів у місцевій окупаційній адміністрації. Там колаборантка з липня по вересень 2022 року займалася питаннями грошового та матеріально-технічного забезпечення окупаційних органів Росії. Зокрема, у обов’язки затриманої входило нарахування зарплати в російських рублях. Крім того, вона розпоряджалася захопленим майном українських державних установ на користь Росії.

Ще одна затримана – 48-річна жителька Чугуївського району. Вона допомагала росіянам організовувати псевдореферендум після окупації частини громади.

«Для цього жінка ходила по дворах місцевих жителів та агітувала їх отримувати російські паспорти. Також колаборантка закликала людей переоформлювати власні земельні ділянки відповідно до законодавства країни-агресора. За це вона обіцяла односельчанам лояльне ставлення з боку окупантів», – повідомили у СБУ.

Одна із затриманих СБУ колаборанток

Після деокупації захоплених районів обидві колаборантки намагалися уникнути правосуддя. Одна з них переїхала до Харкова під виглядом переселенки. Співробітники СБУ встановили місце її перебування та затримали в орендованій квартирі. Інша жінка переховувалася за місцем проживання у Мерефі, де її згодом затримала СБУ.

Жінкам оголосили про підозри у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.