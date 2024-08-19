Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

Служба безпеки у Миколаєві викрила агентурну мережу російської ФСБ та воєнної розвідки окупанта, учасники якої збирали інформацію про військові та критичні об’єкти, коригуючи вогонь. Зловмисники діяли в Миколаївській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях, повідомили у пресслужбах СБУ та Офісу генпрокурора в понеділок, 19 серпня.

За даними слідства, керівником агентурної групи був колишній посадовець розформованої міліції Андрій Шевченко, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Криму. Він створив агентурну мережу, до якої залучив чинного правоохоронця з Миколаєва, з яким підтримує зв'язки з 2015 року.

«За вказівкою Шевченка його агент у Миколаєві збирав дані про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону. Також фігурант намагався встановити локації стратегічних підприємств оборонно-промислового комплексу та «звітував» окупантам про кадрові рішення у правоохоронних органах України. Щоб отримати розвіддані, зрадник використовував власне службове становище, а також випитував потрібні йому відомості у своїх колег по роботі», – ідеться в матеріалі.

Окрім цього, до розвідувально-підривної діяльності на користь ворога Шевченко залучив свого батька, колишнього міліціонера у Миколаєві. Слідчі встановили, що за координатами пенсіонера окупанти здійснили повторний обстріл одного з енергооб’єктів на Прикарпатті.

«Для коригування ворожого вогню ексміліціонер “втемну” використав свого знайомого, який проживає на території західного регіону України. Ще одним завданням цього агента був пошук потенційних кандидатів на вербування, зокрема серед колишніх та чинних правоохоронців та військових на Миколаївщині», – розповідають в СБУ.

Повідомляється, що ексміліціонера затримала на спробі втечі до Криму. Одночасно було затримано правоохоронця-зрадника. Співробітники СБУ встановили російських кураторів агентурного осередку. Ними виявились керівник 161-го центру підготовки спеціалістів ГРУ і двоє співробітників «управління ФСБ у Криму».

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи та документи із доказами злочинів. Також виявлено російську символіку та рублі.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Окрім цього, за цією ж статтею заочну підозру отримав організатор агентурної групи Шевченко.