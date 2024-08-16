Затриманим загрожує довічне ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України викрили у Херсоні агентурну мережу ФСБ, якою керував окупаційний чиновник. Про це у п’ятницю, 16 серпня, повідомили у пресслужбі СБУ та Офісі генпрокурора.

Слідчі встановили, агентурною мережею керував росіянин Алєксандр Костін – окупаційний перший заступник міністра інформаційної політики на тимчасово захопленому лівобережжі Херсонської області. Його поплічники завербували трьох мешканців Херсону. Мережа займалася у Херсоні проросійською пропагандою, а також розвідувала місця базування та переміщення Сил оборони у місті. Ця інформація потрібна була росіянам, щоб готувати ракетно-дронові удари по локаціях українських військових.

«Серед пріоритетних цілей ворога були вогневі позиції мобільних вогневих груп ППО, а також пункти базування підрозділів Служби безпеки, Національної поліції та прокуратури», – розповіли у СБУ.

Також російські агенти шпигували за посадовцями Херсонської ОВА. За даними СБУ, отриману інформацію російська спецслужба планувала використати для залякування представників військової адміністрації, зокрема, погрожувати фізичною розправою.

Щоб розширити агентурну мережу, фігуранти створили Telegram-канал нібито від імені проросійського підпілля у Херсоні. Адміністратори каналу закликали учасників надсилати туди координати Сил оборони та особисту інформацію про українських захисників.

Проте Служба безпеки викрила зловмисників та зірвала плани російської спецслужби. СБУ затримала трьох учасників проросійського осередку. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинної діяльності.

Затриманим оголосили про підозри за двома статтями Кримінального кодексу: державна зрада (ч. 2 ст. 111 ККУ) та несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 ККУ). Наразі підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Злочинні дії росіянина Алєксандра Костіна заочно кваліфікували за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України), а двом його спільникам-резидентам ФСБ заочно повідомили про підозри у державній зраді, що вчинена за попередньою змовою групою осіб.