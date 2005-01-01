На Херсонщині ліквідували лісову пожежу, що тривала 5 днів

Орієнтовна площа пожежі сягала 580 га

Сили ДСНС ліквідували пожежу у Херсонській області поблизу c. Раденськ, що виникла 28 травня на території Олешківського лісомисливського господарства. Як повідомили у ДСНС, пожежу ліквідовано вранці 2 червня.

«На місці події продовжено чергування, до якого залучено 6 одиниць техніки та 12 осіб особового складу», – повідомили у відомстві.

За словами начальника облуправління ДСНС Сергія Чорного, орієнтовна площа пожежі, за даними лісової охорони, сягнула 580 га, з яких 265 - верхового лісу.

Також він заявив, що до розслідування причин пожежі залучили представників лабораторії Аварійно-рятувального загону спецпризначення обласного ДСНС.

«Про те, що це були навмисні дії, які призвели до підпалу лісу з подальшим розвитком пожежі, засвідчують факти, що чітко проглядаються на світлинах, зроблених представниками лабораторії на місці згарища», – повідомив Чорний.

Зазначимо, що ще 27 травня у кількох кварталах Раденського лісництва Олешківського району було зафіксовано пожежу, яку станом на 18:00 локалізували на площі 25 га, 7 га з них - верхової пожежі.

28 травня повідомлялось, що виникло загорання лісової підстилки та лісу на площі близько 100 га. 30 травня у ДСНС повідомили, що пожежу вдалося локалізувати.