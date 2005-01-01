Біля Львова 180 пожежників гасили масштабне загоряння торфу

СуспільствоАндрій Дрозда, 1 червня4281

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Біля Львова 180 пожежників гасили масштабне загоряння торфу
фото ДСНС
Пожежа охопила торфовище площею 12 гектарів

У п'ятницю, 1 червня, рятувальники ДСНС отримали виклик про масштабну пожежу торфу в с. Ситихів Жовківського району. За інформацією прес-служби ДСНС, горіння торфу окремими осередками зафіксували на площі 12 га.

«Складність пожежі полягає в значній площі загоряння і браку води для гасіння. Меліоративні канали на полі в основному осушені, тож довелося прокладати магістральні та робочі рукавні лінії на відстань до 2 кілометрів», — прокоментував ситуацію заступник начальника оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Львівській області Володимир Дубасюк.

До ліквідації пожежі залучили 186 рятувальників, 14 одиниць пожежної техніки та 3 одиниці допоміжної техніки. Локація загоряння знаходиться за 12 км від Львова. Станом на 17:10 роботи з ліквідації пожежі тривають.

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