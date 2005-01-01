У Жовківському районі згорів старовинний млин

Цей млин працював у селі більше 100 років

СуспільствоКатерина Родак, 1 червня5480

До теми

У Жовківському районі згорів старовинний млин
фото Івана Федюка
Будівля млину у селі Боянець згоріла повністю

У селі Боянець у Жовківському районі у п'ятницю, 1 червня, повністю згорів недіючий старовинний млин. Повідомлення про пожежу надійшло до ДСНС о 14:59, повідомив ZAXID.NET речник ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев.

За його словами, на момент прибуття пожежників триповерхову будівлю повністю охопив вогонь, відтак врятувати її не вдалося. О 16:30 рятувальники загасили вогонь.

Постраждалих під час пожежі немає, а її причини встановлює поліція.

Сільський голова Боянецької сільради Василь Пограничний уточнив ZAXID.NET, що згорілий млин почав працювати ще у 1900 році, а закрили його у 2000-х роках.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

На Львівщині згоріла дерев’яна церква ZAXID.NET
На території автозаправки у Червонограді виникла пожежа ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук