У Жовківському районі згорів старовинний млин

Будівля млину у селі Боянець згоріла повністю

У селі Боянець у Жовківському районі у п'ятницю, 1 червня, повністю згорів недіючий старовинний млин. Повідомлення про пожежу надійшло до ДСНС о 14:59, повідомив ZAXID.NET речник ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев.

За його словами, на момент прибуття пожежників триповерхову будівлю повністю охопив вогонь, відтак врятувати її не вдалося. О 16:30 рятувальники загасили вогонь.

Постраждалих під час пожежі немає, а її причини встановлює поліція.

Сільський голова Боянецької сільради Василь Пограничний уточнив ZAXID.NET, що згорілий млин почав працювати ще у 1900 році, а закрили його у 2000-х роках.