На шляху автомобіля Юрія Турульова спрацювала міна

На Херсонщині підірвали автомобіль колаборанта Юрія Турульова, який став намісником окупантів у Чорнобаївці.

Як інформують російські пропагандистські ЗМІ, на шляху руху його автомобіля спрацювала міна спрямованої дії. Повідомляється, що колаборант відбувся легкими пораненнями. Пропагандистське агентство РИА Новости показало відео з місця замаху.

Юрій Турулєв заявив в ефірі телеканалу «Вести Крым», що отримав при скоєному на нього замаху легкі осколкові поранення та легку контузію.

Турульова підозрюють в колаборації — за даними СБУ, він добровільно погодився на пропозицію окупантів очолити незаконний орган влади. Йому загрожує від 5 до 10 років в'язниці (з позбавленням права обіймати посади / займатися діяльністю на строк від 10 до 15 років та конфіскацією майна або без такої).

Юрій Турульов (фото Мост)

Нагадаємо, декілька днів тому у тимчасово окупованому росіянами Херсоні на проспекті Адмірала Сенявіна стався вибух внаслідок якого пошкодження отримав автомобіль начальника виправної колонії № 90 Євгена Соболєва, який співпрацює з окупаційною владою.