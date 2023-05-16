На місце приїхали працівники служби у справах дітей та ювенальна поліція

У Кам'янці-Подільському матір посадила 14-річного сина в інвалідний візок, щоб просити милостиню. Після того, як працівники служби у справах дітей вирішили перевірити, чи може хлопець ходити, він без проблем на їхнє прохання встав з візка і пішов. Наразі поліція проводить перевірку щодо цього випадку.

Як повідомила служба у справах дітей Кам'янець-Подільської міськради, 12 травня надійшла інформація про те, що матір просить милостиню на лікування дитини, яка сидить у інвалідному візку.

На місце виїхали працівники служби у справах дітей та ювенальної превенції. Вони встановили, що мати з 14-річним сином мають постійне місце реєстрації у Закарпатській області. До Кам'янця-Подільського сім'я начебто приїхала з Хмельницького.

«По взуттю хлопця було видно, що він ходячий, тому йому було запропоновано встати з інвалідного візка. І сталося "диво", він встав і пішов», – йдеться у повідомленні.

Як повідомила у коментарі ZAXID.NET начальниця сектору ювенальної поліції Кам'янець-Подільського райуправління Катерина Родіна, наразі щодо цього випадку проводять перевірку, за підсумками якої вирішуватимуть, чи притягувати матір до відповідальності.