Чоловік скаржився, що споглядання за руйнуваннями, спричиненими атаками росіян, завдає йому додаткового дискомфорту

На Хмельниччині місцевий мешканець відсудив у Росії 200 тис. компенсації за моральну шкоду, якої йому завдала війна. Про це йдеться у відповідній постанові Хмельницького апеляційного суду від 20 лютого, інформує хмельницький сайт «Незалежний громадський портал» у суботу, 2 березня.

Як повідомляється, чоловік у позовній заяві скаржився на поганий сон через сирени повітряної тривоги та тривале перебування в укритті. Унаслідок цього він не може нормально спати, бо здригається від виття сирен. За його словами війна призвела до порушення його прав та моральних страждань.

Хмельничанин також скаржився на лідерів громадської думки, через яких у нього виник психологічний негатив і прискорилися процеси старіння. А споглядання за зруйнованими будівлями в обласному центрі завдає йому додаткового дискомфорту та «викликає втрату віри в людяність загарбників».

Чоловік вимагав від суду стягнути з Росії на свою користь 1,2 млн грн моральної шкоди через війну, а також стягнути з України 1 грн моральної шкоди, «завданої порушенням його прав на мир та правомірну, добросовісну і кваліфіковану діяльність органів державної влади України».

У листопаді минулого року Хмельницький міськрайонний суд відмовив чоловіку в позові, утім він подав апеляцію, вимагаючи в суду з'ясувати всі обставини справи повністю.

Зрештою, апеляційний суд постановив, щоб Росія виплатила чоловіку 200 тис. грн за моральні страждання, які йому завдала війна.