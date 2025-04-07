Смертельна аварія сталася 5 квітня біля села Томашівка Камʼянець-Подільського району

Поблизу села Томашівка Камʼянець-Подільського району пʼяний водій автомобіля Volkswagen Transporter зʼїхав на узбіччя та перекинувся. У результаті ДТП загинув 73-річний пасажир буса, ще двоє пасажирів – травмовані. Про це повідомила 7 квітня пресслужба поліції області.

Аварія сталася 5 квітня близько 13:00 поблизу села Томашівка Кам’янець-Подільського району. За даними слідства, 45-річний водій автомобіля Volkswagen Transporter не впорався з керуванням, з’їхав із дороги та перекинувся.

«73-річний пасажир, житель станції Дунаївці, від отриманих травм загинув на місці події. Ще двох пасажирів 58 та 52 років з політравмами госпіталізували до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні», – зазначають правоохоронці.

Поліцейські встановили, що водій перебував за кермом з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Від проходження перевірки на місці події чоловік відмовився, тож у нього взяли зразки крові в медзакладі.

Слідчі оголосили водієві підозру за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення.