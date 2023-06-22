Шляховики повністю відновили бетонні опори і балки мосту

На Хмельниччині капітально відремонтували бетонні конструкції 16-метрового мосту. Востаннє шляховики лагодили їх ще в 1954 році, 69 років тому.

Як повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури Хмельниччини, йдеться про міст на автомобільній дорозі державного значення H-02 «Кременець–Канів» поблизу села Тихомель, що у Ямпільській селищній громаді. Станом на 22 червня ремонт повністю завершений.

«У рамках експлуатаційного утримання проведено наступний комплекс робіт: ліквідовано місця відкриття арматурних елементів, відновлено цілісність бетонних конструкцій берегових опор, відремонтовано балки прогонової будови, здійснено антикорозійну обробку металевої частини прогонової будови, виконано фарбування бетонних поверхонь», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що міст має довжину 16,4 метри, був зведений у 1938 році.