Відремонтували 40 км автошляху, в тому числі й два 70-метрові мости

На Хмельниччині завершили ремонт 40 км траси М-30 «Стрий–Ізварине», розпочатий ще п'ять років тому. Дорожники капітально відремонтували два 70-метрові мости, а також все дорожнє покриття. Зазначається, що ця траса стала дуже важливою після початку повномасштабного вторгнення, оскільки тоді чимало водіїв їхали цією дорогою замість траси «Київ-Чоп».

Про завершення робіт стало відомо у вівторок, 13 грудня, після повідомлення Служби автомобільних доріг Хмельниччини. Зазначається, що дорожники провели капітальний ремонт 40,8 км траси М-30 «Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине» від села Голосків до межі Хмельницької та Вінницької областей.

Ремонт дороги розпочався ще в 2017 році. Тоді тендер виграла китайська компанія Xinjiang Communication Construction Group Co., Ltd. Ділянку мали відремонтувати за 540 днів, але фактично підрядник розпочав роботи весною 2018 року.

Станом на травень 2019 року компанія виконала лише 1% загального обсягу робіт замість запланованих 70%, тому «Укравтодор» розірвав з нею договір та оголосив новий тендер у травні 2020 року. Цього разу виграла турецька компанія. Левову частку робіт на 40-кілометровій ділянці траси М-30 провели до кінця 2021 року.

Коли розпочалася повномасштабна війна, всі масштабні проекти з дорожнього будівництва призупинили. Однак, зважаючи на те, що на цій трасі суттєво пожвавився рух, бо чимало водіїв саме цим автошляхом евакуювались, «Укравтодор» вирішив розморозити капітальний ремонт.

Станом на 13 грудня роботи на цій ділянці траси повністю завершені. «У рамках контракту частину ділянки реконструювали під параметри першої категорії, що передбачає чотири смуги руху. Решту капітально відремонтували з влаштуванням третьої смуги руху. Також капітально відремонтували два 71-метрові мости – через річки Південний Буг та Вовк – і 77 водопропускних труб. Роки дискомфорту водіїв та сповільненого трафіку позаду», – повідомив перший заступник голови «Укравтодору» Андрій Івко.