У Хмельницькій області визначили лікарні, де працюватимуть експертні групи замість ліквідованих медико-соціальних експертних комісій. Таких закладів в області є 13. Про це ZAXID.NET повідомила 3 січня директорка департаменту інформаційної діяльності Хмельницької ОВА Інна Михайлова.

У кожному медичному закладі – по кілька експертих груп лікарів, які спеціалізуватимуться за профілями. Загалом медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) як структури працювали до 31 грудня 2024 року, а вже з 1 січня медичний огляд на придатність до військової служби та встановлення груп інвалідності жителі Хмельниччини можуть пройти у профільних лікарнях.

Лікарні Хмельниччини, в яких працюватимуть експертні команди:

КНП «Хмельницька обласна лікарня» (м. Хмельницький, вул. Пілотська, 1);

КНП «Хмельницький обласний заклад з надання психіатричної допомоги» (Хмельницький район, с. Скарженці);

КНП «Хмельницький обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» (Хмельницький район, с. Ружичанка, вул. Визволителів, 1);

КНП «Хмельницький обласний протипухлинний центр» (м. Хмельницький, вул. Пілотська, 1);

КНП «Хмельницький обласний серцево-судинний центр» (м. Хмельницький, вул.Володимирська, 85);

КНП «Хмельницька міська лікарня» (м. Хмельницький, пров. Проскурівський, 1);

КНП «Волочиська багатопрофільна лікарня» (Хмельницький район, м. Волочиськ, вул. Незалежності, 68);

КНП «Городоцька міська багатопрофільна лікарня» (Хмельницький район, м. Городок, вул. Шевченка, 40);

КНП «Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» (Хмельницька район, м. Старостянтинів, вул. Захисників України, 47);

КНП «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня (Кам’янець-Подільський район, м. Дунаївці, вул. Соборна, 7);

КНП «Багатопрофільна центральна районна лікарня» Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради Кам’янець-Подільсього району» (Кам’янець-Подільський район, с. Мукша Китайгородська, вул. Івана Виговського, 30);

КП «Славутська міська лікарня ім. Ф. М. Михайлова» (Шепетівський район, м. Славута, вул. Ярослава Мудрого, 29г);

КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня» (Шепетівський район, м. Шепетівка, вул. Захисників України, 85).

Списки лікарів та контактну електронну пошту медзаклади розміщують на своїх сайтах. Також на сайті МОЗ розміщено дашборд із командами закладів. Надалі список лікарів, закладів та їх показники будуть оновлювати.

Експертні команди працюють у новій електронній системі. До неї мають доступ усі лікарі, які створюють у ній електронне направлення на оцінювання повсякденного функціонування для своїх пацієнтів.