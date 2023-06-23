Наразі проводять монтаж датчиків вимірювання ваги та колісно-осьових навантажень

На Хмельниччині будують шосту систему зважування вантажівок у русі. Вона буде встановлена на трасі міжнародного значення M-30 «Стрий-Ізварине», поблизу адмінкордону між Хмельниччиною та Вінничиною.

Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Хмельниччини, комплекс динамічного зважування в русі встановлюють в межах 41-кілометрової ділянки, від села Голосків до Вінницької області, капітальний ремонт якої завершили наприкінці 2022 року.

«Наразі проводиться монтаж датчиків вимірювання ваги та колісно-осьових навантажень автотранспортних засобів. Раніше була зведена рамна конструкція комплексу, на якій міститимуться радари контролю швидкості та сканери габаритних параметрів. Додатково система також обладнується пристроями візуального контролю та фото/відеофіксації», – йдеться у повідомленні.

Загалом у Хмельницькій області функціонують п'ять WIM-комплексів: