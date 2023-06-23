На Хмельниччині встановлюють шосту систему зважування вантажівок у русі
Комплекс встановлять поблизу адмінкордону між Хмельниччиною та Вінничиною
На Хмельниччині будують шосту систему зважування вантажівок у русі. Вона буде встановлена на трасі міжнародного значення M-30 «Стрий-Ізварине», поблизу адмінкордону між Хмельниччиною та Вінничиною.
Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Хмельниччини, комплекс динамічного зважування в русі встановлюють в межах 41-кілометрової ділянки, від села Голосків до Вінницької області, капітальний ремонт якої завершили наприкінці 2022 року.
«Наразі проводиться монтаж датчиків вимірювання ваги та колісно-осьових навантажень автотранспортних засобів. Раніше була зведена рамна конструкція комплексу, на якій міститимуться радари контролю швидкості та сканери габаритних параметрів. Додатково система також обладнується пристроями візуального контролю та фото/відеофіксації», – йдеться у повідомленні.
Загалом у Хмельницькій області функціонують п'ять WIM-комплексів:
- WIM-14 на трасі Н-03 «Житомир-Чернівці»;
- WIM-47 на трасі Н-03 «Житомир-Чернівці»;
- WIM-23 на трасі М-30 «Стрий-Ізварине»;
- WIM-50 на трасі М-30 «Стрий-Ізварине»;
- WIM-48 на трасі Н-25 «Городище-Старокостянтинів».