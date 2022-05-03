Пенсіонерка допомогла знищити близько 100 одиниць важкої техніки

У селі Мотижин Макарівської громади на Київщині 70-річна жінка успішно наводила артилерію ЗСУ на російську ворожу техніку. Завдяки її старанням вдалося знищити близько 100 одиниць важкої техніки ворога, а самі окупанти не змогли просунутися далі села Мотижин. Про героїзм жінки розповіли у спільноті «Територіальна оборона ЗС України» у Facebook.

Вона жила в одній із крайніх хат села і бачила переміщення техніки. Понад два тижні бабуся пішки виходила до ворога, рахувала техніку, приходила додому, пояснювала розташування сину телефоном. Жінка повідомляла приблизні координати. Її син передавав цю інформацію українським захисникам та захисницям.

Бувало, що жінка, поки йшла додому, збивалася з рахунку. Тоді вона не боялася вертатися та перераховувати ворожу техніку знову.

На її «рахунку» близько 100 одиниць важкої техніки, серед якої «Буки» та РЛС – станція, яка глушить зв'язок. Пенсіонерка допомагала українським військовим понад 2 тижні.

На жаль, героїзм коштував жінці життя. Зрештою загарбники зрозуміли, хто корегує вогонь. Її хату розбомбили і зрівняли із землею, а потім ще й переїхали танками.

«Завдяки їй, вони не посунулись далі, скажемо чесно. Була Ясногородка, куди вони зайшли, їхня розвідка получила по зубах і пішла. Далі села не окуповувались», – розповів військовослужбовець ЗСУ.