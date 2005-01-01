На Київщині чоловік здав на металобрухт церковні дзвони, щоб купити горілки

СуспільствоОлег Костюк, 1 червня4180

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На Київщині чоловік здав на металобрухт церковні дзвони, щоб купити горілки
фото національної поліції
Злодієм виявився місцевий чоловік, який зловживав алкоголем

У Баришівці Київської області місцевий житель скоїв кілька крадіжок церковних дзвонів і здав їх на металобрухт, щоб купити собі горілки. Про це повідомляється на сайті поліції Київської області.

Про чергову крадіжку дзвонів з дзвіниці, розташованої на цвинтарі, повідомив у поліцію священнослужитель.

Злодієм виявився місцевий чоловік, який зловживав алкоголем.

«Тому, щоб заробити собі на горілку, чоловік зазіхнув на прикрасу культової споруди, церковні дзвони. Перший свій злочинний «трофей» він продав людям за 300 грн. А другий церковний дзвін здав у пункт приймання металобрухту за 400 грн», – йдеться у повідомленні.

Поліцейським вдалося розшукати викрадені дзвони, їх повернуть у храм.

Злодія чекає відповідальність за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на термін до шести років.

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