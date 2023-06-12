За кермом авто була працівниця правоохоронних органів

Під Броварами, що на Київщині, авто збило тероборонівця, який перебігав дорогу у недозволеному місці. Чоловік загинув на місці від отриманих травм, повідомили у понеділок, 12 червня, у прес-службі Державного бюро розслідувань.

За даними правоохоронців, ДТП сталася 11 червня. Слідство показало, що жінка, яка керувала автомобілем, була тверезою та не встигла зреагувати на появу тероборонівця на дорозі.

«11 червня 2023 року поблизу блок-посту на виїзді з Києва у напрямку Броварів сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув військовослужбовець Добровольчого формування територіальної громади. Військовослужбовець ДФТГ перебігав проїзну частину у невстановленому для цього місці», – повідомили у прес-службі ДБР.

За кермом перебувала працівниця правоохоронних органів, яка рухалася із дозволеною швидкістю 110 км/год. За фактом аварії ДБР розпочало кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху). Правоохоронниці може загрожувати до восьми років позбавлення волі без права керувати авто до трьох років.