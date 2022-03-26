Щоб розшукати зниклу людину, користувачам потрібно перейти до чат-боту месенжера Telegram

Поліція Київщини спільно із обласною військовою адміністрацією запустила Telegram-бот для пошуку зниклих родичів і знайомих. Про це розповіли у поліції Київської області у Facebook.

«Поліція Київщини турбуються про людей, які через бойові дії втратили зв’язок із рідними. Тому спільно із Київською обласною військовою адміністрацією, правоохоронці запровадили ресурс для пошуку зниклих родичів та знайомих», – йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що вперше така практика була успішно запроваджена в Гостомельській громаді та вже дає позитивні результати.

Зокрема, для того, щоб розшукати зниклу людину, користувачам потрібно перейти до чат-боту месенжера Telegram https://t.me/findme_kyivobl_bot та надіслати необхідну для ефективного пошуку інформацію, в якій обов’язково треба зазначити:

свої анкетні дані: (П.І.Б.) дату народження, місце проживання або перебування на даний час, номер контактного телефону.

відомості про зниклих: анкетні дані розшукуваного (П.І.Б.), дату народження, місце проживання, контактний телефон, місце та дату коли розшукувані виходили останній раз на зв'язок чи місце перебування, коли з ними було втрачено зв'язок.

«У випадку, якщо ви володієте інформацією про те, що окупанти відібрали у розшукуваного мобільний телефон, зазначте місце такої події та номер викраденого телефону», – йдеться у повідомленні.

Раніше в Україні також створили Telegram-канал «Пошук зниклих» для отримання інформації про дорослих та дітей, з якими втрачено зв’язок. Тут оперативно можна знайти інформацію про дітей, яких знайшли, та дітей, які загубилися. Також за допомогою пошукової бази можна знайти дорослих, зв’язок із якими було втрачено.

Крім того, працює сайт для пошуку зниклих на війні людей, який об'єднує інформацію з різних каналів та груп.