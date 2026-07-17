єЧерга тестує новий механізм пропуску вантажівок на кордоні

Із п’ятниці, 17 липня, система «єЧерга» розпочала тестування нового механізму пріоритетного пропуску вантажівок через державний кордон. Перевагу під час перетину кордону отримають окремі категорії перевізників, інформує Державна митна служба.

Насамперед пріоритет надаватиметься компаніям, які мають статус авторизованого економічного оператора (АЕО). Також швидше зможуть перетинати кордон перевезення, що здійснюються з використанням транзитних декларацій Т1 або книжки міжнародних дорожніх перевезень (TIR).

Наявність відповідних спрощень система перевірятиме автоматично. Це стане можливим завдяки інтеграції інформаційних ресурсів Державної митної служби із системою «єЧерга».

Під час тестування новий механізм працюватиме за принципом 3:5. Це означає, що після пропуску п’яти вантажівок у загальній черзі кордон зможуть перетнути три транспортні засоби, які мають право на пріоритет.

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Нововведення тестуватимуть на всіх пунктах пропуску, де оформлюють вантажний транспорт масою понад 3,5 тонни.

За даними Держмитслужби, нині статус авторизованого економічного оператора в Україні мають 128 підприємств.

Що відомо про систему «єЧерга»?

«єЧерга» дає змогу перевізникам заздалегідь бронювати час перетину кордону, що допомагає уникати тривалих простоїв. Для держави система забезпечує аналітику транспортних потоків і дозволяє ефективніше розподіляти навантаження на пункти пропуску.

Спершу сервіс працював лише для вантажного транспорту, а згодом його поширили на регулярні автобуси та легкові автомобілі. За даними Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, після впровадження «єЧерги» середній час простою вантажівок на кордоні скоротився на 24–70% завдяки електронному бронюванню, відмові від живих черг і цілодобовому плануванню заїздів.

До слова, у Чернівецькій області через пункт пропуску «Дяківці – Раковець» дозволили виїзд туристичних автобусів, аби зменшити навантаження на інші переходи. Тимчасовий режим діятиме до кінця літа.