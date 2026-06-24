Режим діятиме до кінця літа

Через пункт пропуску «Дяківці – Раковець» у Чернівецькій області тимчасово дозволили виїзд туристичних автобусів. Про це повідомила в телеграм-каналі Державної прикордонної служби в середу, 24 червня. Таким чином планують зменшити навантаження на інші переходи під час літнього туристичного сезону.

У Державній прикордонній службі зазначили, що рішення погодили з румунською стороною.

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Рух через пункт пропуску «Дяківці – Раковець» дозволений лише у напрямку виїзду з України. Тимчасовий режим діятиме до кінця літа 2026 року.

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Перед поїздкою перевізник має зареєструвати автобус у системі «єЧерга» та прибути до пункту пропуску у визначений час.

Пункт «Дяківці – Раковець» працює цілодобово. Раніше ним уже могли користуватися пішоходи, легкові автомобілі, автобуси та вантажівки з установленими обмеженнями.

Нагадаємо, що раніше працівники митниці Румунії влаштовували попереджувальний протест. Через це на українсько-румунському кордоні були затримки під час перетину та проходження контролю. Працівники ДСНС розгорнули пункт незламності на кордоні, щоб люди могли відпочити та випити прохолодних напоїв.