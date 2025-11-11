Після лікування стан хворих поліпшується, вони одужують

Лікарі встановли причину захворювання учнів львівського ліцею «Оріяна», які з симптомами гострої кишкової інфекції потрапили до Львівської обласної інфекційної лікарні. Дітей і двох дорослих на лікарняні ліжка вклав ротавірус, повідомив ZAXID.NET медичний директор лікарні Андрій Орфін.

«Зараз у лікарні перебуває 21 хворий, з них 17 учнів, одна вчителька і три контактні особи – двоє дітей і доросла жінка. У частини пацієнтів виділено ротавірус, тому заключний діагноз у всіх буде – ротавірусний гастроентерит», – каже Андрій Орфін.

Нагадаємо, діти почали поступати до інфекційної лікарні 5 листопада. Вони скаржилися на пронос, біль у животі, підвищену температуру тіла, нудоту, блювоту. Була підозра на отруєння. Більшість учнів ліцею «Оріяна», які потрапили до лікарні, повідомили лікарям, що цього дня не було світла і вони в їдальні ліцею їли круасани. Та виявилося, що причиною захворювання стала ротавірусна інфекція. За словами Андрія Орфіна, стан хворих після лікування поліпшується, вони одужують.

До слова, ротавірусна інфекція або ротавірусний ентерит – це гостре вірусне інфекційне захворювання, що вражає шлунково-кишковий тракт, призводить до зневоднення та загальної інтоксикації. Збудником інфекції є ротавірус.

Початок захворювання гострий: кишкові розлади, закладеність носа, чхання, нудота, блювання та пронос, спостерігається підвищення температури тіла до 38-39°С. Джерелом інфекції є хвора людина та вірусоносій. Інкубаційний період триває, як правило, від 1 до 3 діб.

Ротавірус має здатність швидко поширюватись в оточенні хворого, що призводить до швидкого зараження оточуючих, тобто одночасного захворювання декількох людей. Швидке поширення ротавірусу у побуті обумовлене його здатністю тривалий час зберігати активність у зовнішньому середовищі.