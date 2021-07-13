Провалля утворилося в с. Піски, за 25 м від житлового будинку і за 30 м від дороги

Львівська облдержадміністрація планує виділити понад 500 тис. грн на ліквідацію наслідків карстового провалля у Пісках, що неподалік Щирця. Провалля діаметром 30 метрів утворилося 20 квітня біля дороги та житлових будинків.

Як повідомили у Львівській ОДА у вівторок, 13 липня, обласна комісія з питань ТЕБ і НС запропонувала виділити з резервного фонду обласного бюджету понад 500 тис. грн, аби уникнути руйнування житлового будинку біля провалля та дороги Щирець – Тернопілля. Мешканців сусіднього до провалля будинку відселили.

Голова Щирецької ОТГ Олег Василишин повідомив ZAXID.NET, що Щирецька селищна рада власним коштом виготовила проектно-кошторисну документацію на ліквідацію провалля. Вартість робіт за проектом становить 335 тис. грн.

«Провалля наразі огороджене. Ми його плануємо засипати глиною. На ці роботи, згідно з проектом, необхідно 335 тис. грн. Як тільки з обласного бюджету нам передадуть 500 тис. грн, ми оголосимо тендер на підрядника», – розповів Олег Василишин.

Власника одного будинку, що розташований неподалік провалля, відселили відразу після зсуву. У іншому будинку немає постійних мешканців, натомість власники використовують його як дачу. Вони пересадили звідти багаторічні рослини, аби до провалля могла заїхати техніка. Крім цього, за словами Олега Василишина, для транспорту облаштували тимчасовий об’їзд.

Зазначимо, що село Піски розміщене на карстових порожнинах. Провалля там утворювались уже тричі: у 1973 році та у 2010 році, коли зсув завдав шкоди житловому будинку. Обидва рази провалля засипали глиною.

Третє провалля утворилося у ніч на 20 квітня у центральній частині села за 30 метрів від дороги районного значення та за 25 метрів від житлового будинку. Діаметр провалля становить 30 метрів, а глибина – понад 10 метрів. За кілька днів після зсуву фахівці зафіксували збільшення провалля на понад 10 см щогодини. Після цього провалля загородили стрічкою.