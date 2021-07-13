На ліквідацію карстового провалля в селі на Львівщині виділять 500 тис. грн
Щоб засипати провалля в селі Піски глиною, необхідно 335 тис. грн
Львівська облдержадміністрація планує виділити понад 500 тис. грн на ліквідацію наслідків карстового провалля у Пісках, що неподалік Щирця. Провалля діаметром 30 метрів утворилося 20 квітня біля дороги та житлових будинків.
Як повідомили у Львівській ОДА у вівторок, 13 липня, обласна комісія з питань ТЕБ і НС запропонувала виділити з резервного фонду обласного бюджету понад 500 тис. грн, аби уникнути руйнування житлового будинку біля провалля та дороги Щирець – Тернопілля. Мешканців сусіднього до провалля будинку відселили.
Голова Щирецької ОТГ Олег Василишин повідомив ZAXID.NET, що Щирецька селищна рада власним коштом виготовила проектно-кошторисну документацію на ліквідацію провалля. Вартість робіт за проектом становить 335 тис. грн.
«Провалля наразі огороджене. Ми його плануємо засипати глиною. На ці роботи, згідно з проектом, необхідно 335 тис. грн. Як тільки з обласного бюджету нам передадуть 500 тис. грн, ми оголосимо тендер на підрядника», – розповів Олег Василишин.
Зазначимо, що село Піски розміщене на карстових порожнинах. Провалля там утворювались уже тричі: у 1973 році та у 2010 році, коли зсув завдав шкоди житловому будинку. Обидва рази провалля засипали глиною.
Третє провалля утворилося у ніч на 20 квітня у центральній частині села за 30 метрів від дороги районного значення та за 25 метрів від житлового будинку. Діаметр провалля становить 30 метрів, а глибина – понад 10 метрів. За кілька днів після зсуву фахівці зафіксували збільшення провалля на понад 10 см щогодини. Після цього провалля загородили стрічкою.