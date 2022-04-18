Дерева висадять на розчищених ділянках від стадіону до підвісного мосту

На Студентській набережній в Ужгороді планують висадити 50 молодих лип. Дерева продовжать відому Липову алею у місті. Наразі міська влада планує засадити розчищену ділянку від стадіону «Авангард» у напрямку до підвісного мосту. Далі поступово досаджуватимуть дерева на розчищених ділянках вздовж річки.

Як у понеділок, 18 квітня, повідомила прес-служба Ужгородської міської ради, таким чином у місті планують продовжити одну з родзинок Ужгорода – Липову алею. «Висадять молоді липи на Студентській набережній. Для цього продовжують розпочаті минулого року роботи і очищають від чагарників, сухостою частину набережної у напрямку до підвісного мосту у Боздошському парку», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Наразі для молодих дерев розчистили ділянку поблизу стадіону «Авангард». Висаджувати липи планують у четвер, 21 квітня. У прес-службі Ужгородської міськради ZAXID.NET уточнили, що зараз висадять 50 молодих лип. Далі планують продовжити розчищу вати ділянки вздовж річки та поступово досаджуватимуть ще дерев.

Ініціативу підтримали депутати Ужгородської міської ради, міський голова Богдан Андріїв. У міськраді уточнюють, що дерева представники влади придбають за власні кошти.