Аераційний фонтан на набережній тернопільського ставу облаштували для очищення води у водоймі

У Тернополі відремонтують найдовший аераційний фонтан в Україні. Виконавчий комітет Тернопільської міської ради прийняв рішення виділити 370 тис. грн на його ремонт. Оновлювати фонтан почнуть за кілька днів працівники комунального підприємства «Тернопільводоканал».

Аераційний фонтан, який розташований по набережній тернопільського ставу, є найдовшим фонтаном в Україні. Його довжина складає 300 м. Загалом встановлено 180 форсунок з прожекторами, струмінь води з кожної сягає 9 м у довжину та майже 4 м у висоту.

У 2020 і 2021 році фонтан кілька разів обкрадали злодії, виривали кабелі, щоб здати на металобрухт. Роботу каскаду вдалося відновити і ціле літо він працював. Однак, фонтан необхідно відремонтувати.

«На сесії було прийняте до уваги те, що необхідно виділити коштів для комунального підприємства «Тернопільводоканал» на ремонт аераційного фонтану. Зараз виконавчий комітет підтримав це рішення і виділив 370 тис. грн з міського бюджету на поточний та частково капітальний ремонт водограю», – розповів на засіданні виконкому начальник управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський.

Окрім естетичного вигляду, водограй виконує екологічну функцію, оскільки насичує воду киснем. Його облаштували у 2017 році. Основною причиною облаштування такого фонтану стала потреба очищення Тернопільського ставу від сезонного цвітіння синьо-зелених водоростей. У цей час став, який розташований в центрі міста неприємно пахне. Також у водоймі масово гине риба.