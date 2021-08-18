бстріл вівся зі сторони Золотого-5, яке розташоване на окупованій території

Ввечері 17 серпня російсько-окупаційні бандформування обстріляли селище Золоте-4 у Луганській області, внаслідок чого дістала поранення 48-річна місцева мешканка.

Як повідомили у Луганській ОДА, жінка, яка проживає на вулиці Перша Вільна, отримала мінно-вибухову травму, численні уламкові поранення лівого передпліччя, плечового та колінного суглобів, лівої стопи. Її госпіталізували до лікарні в Лисичанську.

Обстріл вівся зі сторони Золотого-5, яке розташоване на окупованій території. Бойовики стріляли з мінометів та протитанкових гранатометів.

Як повідомляв ZAXID.NET, за добу 16 серпня росіяни обстріляли українські позиції на Донбасі п’ять разів. Того ж дня від кулі снайпера загинув старший солдат, заступник командира бойової машини, навідник, оператор 1 механізованого відділення 3 механізованого батальйону Артем Мазур.