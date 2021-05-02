У Яворівському районі мотоцикліст наїхав на дівчину. Постраждалу з травмами госпіталізували у лікарню швидкої допомоги.

Як повідомили у поліції Львівщини, аварія трапилася в суботу, 1 травня, о 22:10 поблизу Яворова. 18-річний місцевий мешканець на мотоциклі «Мінськ» наїхав на 18 річну дівчину. Дівчину з переломом ноги госпіталізували в лікарню швидкої допомоги.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Водієві мотоцикла загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років. Триває досудове розслідування.