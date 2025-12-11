38-річний водій квадроцикла не впорався з керуванням та злетів з моста в потічок

Сколівський районний суд Львівської області виніс вирок мешканцю села Завадка Віталію Шекмару за смертельну ДТП на квадроциклі, у якій загинув його восьмирічний син. Чоловіка визнали винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху та призначили умовне покарання.

За матеріалами справи, смертельна ДТП сталася 19 січня 2025 року близько 18:30 у селі Завадка на Сколівщині. 38-річний Віталій Шекмар за кермом квадроцикла Cforce CF400AU-L без реєстраційного номера на швидкості злетів з моста у струмок, де квадроцикл перекинувся. У результаті малолітній пасажир квадроцикла загинув внаслідок утоплення.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав. Він розповів, що того вечора їхав з сином до магазину за продуктами. Оскільки було слизько на дорозі під час проїзду мостом він втратив керованість транспортним засобом, той перекинувся і впав у струмок. Унаслідок ДТП він отримав значні травми опорно-рухового апарату, що спричинили його інвалідність, а малолітній син втопився у струмку.

Суддя Володимир Микитин врахував позитивні характеристики обвинуваченого та те, що він є людиною з інвалідністю і має на утриманні ще одну малолітню дитину.

Суд визнав Віталія Шекмара винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст. 286 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі без позбавлення права керування транспортними засобами. Водночас вироком суду його звільнили від основного покарання, встановивши іспитовий термін 1,5 року. Вирок ще може бути оскаржений.