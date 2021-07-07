Коли спека перевищує 28˚С великоваговий транспорт має відстоюватися у спеціальних місцях

На дорогах загального користування Львівщини обмежили рух великовагового транспорту через тепловий режим. Про це у середу, 7 липня, повідомили у прес-службі патрульної поліції.

Коли температура повітря піднімається до 28 градусів і вище, вантажівки масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т не можуть їздити в денну пору, бо це нищить дорожнє покриття. Для фур є облаштовані місця відстою. Вночі, коли стає прохолодніше, водії фур можуть продовжувати свій маршрут.

«Обмеження не стосуються транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій», – зазначили у патрульній поліції Львова.

У двох місцях на Львівщині облаштовують систему зважування в русі, в інших місцях за дотриманням вимог стежитимуть поліцейські. Місця для відстою вантажівок можна переглянути за посиланням. Порушників штрафуватимуть патрульні інспектори.

Зазначимо, як раніше повідомляв ZAXID.NET, біля с. Шоломинь на дорозі Н-09 Мукачево –Львів у тестовому режимі запрацювала система моніторингу для зважування в русі WIM. Спеціальні датчики, вмонтовані в дорожнє покриття, та камери над дорогою фіксуватимуть параметри автомобіля, його масу та розподіл по осях, габарити, швидкість, номерні знаки, а також час та дату, коли проїхав автомобіль. Така ж система працює в тестовому режимі і на дорозі М-06 Київ–Чоп біля с. Гірне.

До слова, за прогнозами синоптиків, цей тиждень на Львівщині буде спекотним. Протягом 6 – 9 липня температура повітря в області становитиме до 28°С – 31°С.