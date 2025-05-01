Червоноградський міський суд Львівської області визнав директорку навчально-реабілітаційного центру «Світанок» винною у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Посадовиця преміювала своїх родичів та не повідомляла про конфлікт інтересів, через що суд призначив їй 3400 грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2025 року, директорка комунального закладу Львівської облради НРЦ «Світанок» Ольга Корнило не повідомляла в.о. начальника управління майном спільної власності ЛОР про конфлікт інтересів при нарахуванні премій своїм родичам. У матеріалах справи вказано, що премії та надбавки від 785 до 6,2 тис. грн кілька разів отримувала мама директорки НРЦ, її двоюрідна сестра та тітка.

Щодо посадовиці склали адмінпротокол за ст. 172-7 КУпАП. У суді вона визнала свою провину та розповіла, що премії та доплати призначала усім працівникам, а не лише своїм родичам. За словами Ольги Корнило, вона не повідомила про конфлікт інтересів через власну необізнаність.

Цю справу розглянув суддя Андрій Жураковський, який дослідив усі матеріали та визнав директорку НРЦ винною у адмінправопорушенні. Суддя призначив їй 3400 грн штрафу за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Постанову ще можна оскаржити.