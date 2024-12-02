Місце, де 1 грудня сталася смертельна аварія

У неділю, 1 грудня, приблизно о 18:00, між селами Острів та Луки Самбірського району 34-річний водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito збив двох пішоходів. Внаслідок аварії загинула 59-річна жінка.

«Від отриманих внаслідок ДТП травм жінка загинула на місці події, а чоловік отримав тілесні ушкодження. Його доставили до медичного закладу», – повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.

Мікроавтобус Mercedes-Benz Vito, за кермом якого був 34-річний водій. Фото поліції

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею порушенні правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 ККУ). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на до трьох. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події.