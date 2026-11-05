М'ясоцех у Вороблевичах продали за 1 62 млн грн

Фонд державного майна України продав на аукціоні м'ясоцех площею понад 750 м² із виробничим обладнанням у селі Вороблевичі Дрогобицького району. Переможцем торгів стало місцеве ТОВ «Кролик Центр», яке запропонувало за майно 1,62 млн грн. Про це свідчать результати аукціону на платформі Prozorro.Продажі.

М'ясоцех розташований на вул. 30-річчя Перемоги, 137/3 у Вороблевичах. До лота увійшла нежитлова будівля площею 752,1 м², а також виробниче обладнання та устаткування. Зокрема, новий власник отримає холодильні камери та вітрини, м'ясорубку, кутери для подрібнення м'яса, обладнання для нарізання сала, чотири коптильні камери, варильні котли, вакуумний шприц, ваги, виробничі столи та інше устаткування.

Як пройшов аукціон м'ясоцеху у Вороблевичах?

У торгах взяли участь двоє претендентів – ТОВ «Кролик Центр» та Олег Кубів. Початкова вартість майна становила 1,15 млн грн. Під час трьох раундів учасники підвищували свої пропозиції. У фінальному раунді Олег Кубів запропонував 1 609 999 грн, однак «Кролик Центр» зробив ставку 1,62 млн грн і переміг із перевагою у 10 001 грн.

У результаті ціна продажу зросла на 472,5 тис. грн, або приблизно на 41% від початкової вартості.

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За даними YouControl, ТОВ «Кролик Центр» зареєстроване у Вороблевичах — у тому самому селі, де розташований м'ясоцех. Основний напрям діяльності компанії — розведення великої рогатої худоби та вирощування сільськогосподарських культур. Власниками підприємства є Мар'ян Шевчук та Золтан Мастеляк.