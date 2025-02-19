Начальника Яворівської квартирно-експлуатаційної частини (КЕЧ) району Юрія Максименка звинувачують у брехні у декларації на 6,2 млн грн. Із судових ухвал відомо, що посадовець не вказав частку квартири, майно колишньої дружини, з якою він проживає, та авто, якими користується.

Як вказано в ухвалах, які оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2025 року, начальник Яворівської квартирно-експлуатаційної частини району, за даними правоохоронців, не вказав у своїй декларації майна на 6,2 млн грн.

Зокрема, посадовцю КЕЧ на Львівщині на підставі свідоцтва про спадщину належить ½ квартири площею 150,1 м2, якою він користується. У судовій ухвалі вказано, що начальник Яворівської квартирно-експлуатаційної частини району проживає із колишньою дружиною, але не вказав цього у декларації, як і майна, яке їй належить. Йдеться про кватиру площею 53,7 м2, ½ квартири площею 67,5 м2, ½ квартири площею 150,1 м2, житловий будинок площею 109,3 м2, ділянку (0,14 га), гараж, гаражний бокс, підвал. Окрім цього, посадовець КЕЧ, за даними правоохоронців, користується трьома авто, які він теж не задекларував: Volkswagen Passat, Hyundai Santa Fe (2016 р. в.), Chevrolet Epica (2007 р. в.) – два останні належать батьку посадовця.

В ухвалі суду не вказане прізвище начальника КЕЧ, проте, за даними бізнес-пошукового порталу YouControl, керівником Яворівської квартирно-експлуатаційної частини району із 2017 року є Юрій Максименко. В матеріалах справи вказано, що підозрюваний у недостовірному декларуванні подав свою декларацію за 2023 рік НАЗК 12 січня 2024 року о 11:03, що повністю збігається із даними декларації Юрія Максименка, де він не вказав жодної інформації, окрім отриманої зарплати – 582 тис. грн за 2023 рік. Згідно з цією декларацією, у нього нібито немає жодного майна чи заощаджень (грошових активів) і живе він невідомо де.

Відомо, що правоохоронці відкрили три кримінальні провадження за ч.1 ст.366-2 (недостовірне декларування) ККУ, ст.368-5 (незаконне збагачення) ККУ, ч.4 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ. Із судових матеріалів невідомо, чи отримував начальник КЕЧ чи інші посадовці офіційні підозри у вчиненні цих кримінальних правопорушень.

За клопотанням заступника начальника слідчого відділу Яворівського райвідділу поліції, суд арештував низку документів, які були вилучені під час обшуків. Зокрема повідомлення про оплату комунальних послуг на ім’я начальника КЕЧ, а також звіти про договори про закупівлі, які були укладені без використання електронної системи закупівель.