Пацієнти онкоцентру на базі Першого ТМО вперше зможуть отримувати ліки від держави

На Львівщині запустять тестовий проєкт із забезпечення онкопацієнтів безкоштовними ліками від держави в режимі реального часу. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Перша зміна для хворих на онкологію полягає в тому, що ліки міністерство охорони здоров’я виділятиме на основі реальної кількості пацієнтів в медзакладах, а не на основі статистики попереднього року, як це було раніше.

«Держава щомісяця в онлайн-режимі бачитиме реальну кількість пацієнтів і забезпечуватиме їх з наявних залишків або швидко робитиме перерозподіл між регіонами. Раніше все рахували за статистикою 2023 року – незалежно від того, скільки людей хворіють зараз», – пояснив Андрій Садовий.

Друга зміна стосується того, що безкоштовні ліки від держави зможуть отримувати не лише пацієнти обласного онкоцентру, а й Центру онкології у Першому медоб’єднанні Львова.

«За минулі два роки новостворений Центр онкології прийняв 3345 пацієнтів, з яких 204 – діти. І весь цей час ми боролися за одну, здавалося б, елементарну річ – щоб львівські онкопацієнти отримували необхідні для них безкоштовні ліки, так само як пацієнти в обласних онкоцентрах. Після жорсткої, але чесної комунікації з МОЗ вдалося домовитись про запуск тестового проєкту для Львівщини», – розповів міський голова Львова.

Нагадаємо, за підтримки Японії у Львові також збудують будинок для онкопацієнтів з інших міст, де вони зможуть проживати безкоштовно впродовж лікування в місті.