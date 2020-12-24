Центр космічних досліджень та зв'язку діє біля Золочева на Львівщині з 2017 року. На його місці ще з 1974 року був Центр стратегічного зв'язку, який вважався таємним об’єктом. Саме через нього здійснювали комунікацію радянські генсеки та американські президенти. Також звідси транслювали спортивні ігри та олімпіади. Після анексії Криму Україна втратила схожий комплекс у Євпаторії, який був найбільшим у країні. Тож взялися розвивати на Львівщині.

Начальник Центру космічних досліджень та зв'язку Національного центру управління Віктор Ожінський розповідає: «Цей об’єкт ніколи не був ні цілком космічним, ні військовим. Зараз телескоп РТ-32 модернізували і використовують у наукових цілях. Направивши цей телескоп у будь-яку точку галактики чи певне сузір’я, на відповідних частотах можна спіймати сигнал. Це означає, що там є хімічна сполука. Чи, наприклад, вода. А це взагалі ознака того, що там може бути життя. Або спостерігати народження зорі».

Сьогодні на території центру є оновлений потужний телескоп РТ-32 та антена, яка ще чекає на модернізацію. Стара техніка, якою приводять у дію антену, стане експонатами музею, а нову активно використовують.

За допомогою оновленого радіотелескопу, який працює 20 годин на добу, можна розгледіти навіть комети. Телескоп має 32 м в діаметрі і є одним із найпотужніших не лише у Європі, а й у світі. Адже він може одночасно спостерігати за космосом у кількох діапазонах. Апарат ловить сигнали за мільярди кілометрів.

У 2021 році радіотелескоп РТ-32 планують під'єднати до великої європейської мережі, аби разом з іноземними фахівцями досліджувати таємниці Всесвіту. А поки що у центрі власними силами популяризують науку та запрошують на екскурсії школярів та туристів.