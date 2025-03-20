Під час хвилини мовчання українців закликають зупинитись і віддати шану тим, хто загинув, захищаючи нашу державу

На Львівщині патрульні оштрафували водія, який проігнорував вимогу регулювальника про зупинку під час хвилини мовчання. У лютому 2025 року ЛОВА ухвалила рішення про зупинку всього транспорту під час хвилини мовчання (щоденно о 09:00).

Як повідомила патрульна поліція Львівщини 20 березня, випадок трапився на трасі Львів-Шегині у межах міста Мостиська. Патрульні о 09:00 зупинили рух транспорту на хвилину, щоб вшанувати пам'ять усіх загиблих через напад Росії. Проте водій Renault Megane, 65-річний місцевий мешканець, проігнорував вимогу регулювальника про зупинку.

Патрульна поліція Львівщини повідомила, що порушнику виписали постанову за ч.2 ст.122 (проїзд на заборонний жест регулювальника) КУпАП, що передбачає 510 грн штрафу.

Нагадаємо, що у лютому 2025 року ЛОВА ухвалила рішення про зупинку всього транспорту під час щоденної хвилини мовчання о 09:00. Під час хвилини мовчання українців закликають зупинитись і віддати шану тим, хто загинув, захищаючи нашу державу. Патрульні зупиняють транспорт у тому місці, де перебувають на момент хвилини мовчання.