Рак грудної залози на ранніх стадіях успішно лікується

Львівські медики закликають жінок не боятися і пройти обстеження грудних залоз, адже рак грудей, виявлений на ранніх стадіях, у 95% виліковується. На жаль, побільшало випадків, коли захворювання виявляють на пізніх стадіях. Пандемія коронавірусу і війна внесли свої корективи, жінки рідше проходять обстеження. Після завершення війни занедбаних випадків може бути ще більше, тож лікарі радять не відкладати обстеження на пізніше, а пройти їх вже. Такі обстеження безкоштовні, слід мати лише скерування від сімейного лікаря, кажуть у Львівськогому онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі.

Щороку у Центрі в середньому виявляють 930 нових пацієнток з онкопатологіями грудної залози. В Україні – близько у 15 тисяч. Торік майже у 28% захворювання було виявлено ІІІ-ІV стадії, а це занедбані стадії.

За словами заступника генерального директора Центру Олега Дуди, на Львівщині торік було майже 25% випадків раку грудної залози ІІІ-ІV стадії, за три квартали 2022 року – близько 28% занедбаних стадій.

«Серед жінок, які звертаються з раком грудної залози, кожна четверта жінка має занедбані стадії. Це не вирок. Це можна і треба лікувати, але це буде складне лікування. На ранніх стадіях лікування легке, радикальне і жінка забуває про хворобу. У І-ІІ стадіях 95% виліковується. Нам важливо, щоб цей відсоток був ще більшим і для цього є система раннього виявлення, скринінги», – твердить Олег Дуда.

За його словами, на ранніх стадіях жінка не може відчути симптоми захворювання. Хворобу на ранніх стадіях можна виявити лише під час обстеження.

«Коли є симптоми, то це не перша і не друга стадії. Саме тому важливо піти на скриніг і переконатися, що ви здорові. Насправді із тисячі обстежених жінок лише в 6 буде виявлено дуже рання патологія грудної залози. Це маленькі утворення, які піддаються успішному лікуванню. І саме, тому у світі скриніг є пріоритетом», – переконаний Олег Дуда.

Перелік закладів, де жінки безкоштовно можуть пройти обстеження

1. Міжрайонний скринінговий центр у Львові (обласний)

Адреса: Поліклінічне відділення Львівського державного онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру, вул. Гашека, 2а. Тел.: +380978420406 (мамографічний кабінет)

2. Міжрайонний скринінговий центр у Львові (міський)

Комунальна 5-а міська клінічна поліклініка, рентгенологічне відділення, вул. Виговського 32, м. Львів. Тел.: +380639488435, +380322368696

3. Міжрайонний скринінговий центр у м. Дрогобичі

Дрогобицька міська лікарня №3, вул. Трускавецька, 67, Тел. +380672670024, +380324421795, +380324437105

4. Міжрайонний скринінговий центр у м. Стрий

Стрийський пологовий будинок, вул. Коссака, 9 та Стрийська міська центральна лікарня, вул. Т. Шевченка, 59. Тел.: +380503146382, +380324553573, +380324570293

5. Міжрайонний скринінговий центр у м. Самбір

Самбірська центральна районна лікарня, вул. Коперніка, 16, тел.: +380979249266, +380688409432, +380323632367

6. Міжрайонний скринінговий центр у м. Червоноград

Червоноградська центральна міська лікарня, вул. Івасюка, 2. Тел.: +380669285286, +380324931304, +380324921507

7. Львівський обласний діагностичний центр

м.Львів, вул. Пекарська, 69Б. Тел.: +380931709394, +380671709394, +380322538180

8. Львівський обласний клінічний перинатальний центр (кабінет діагностики патології молочних залоз)

м.Львів, вул. Дж. Вашингтона, 6. Тел.: +380961942075

9. Лікарня Святого Пантелеймона Першого ТМО Львова

м.Львів, вул. Миколайчука,9. Тел.: +380981030133, +380660180919, +380671180919

10. 4-та міська поліклініка м.Львова

м.Львів, проспект Червоної Калини, 68. Тел.: +380322430350

11. Перша міська клінічна лікарня ім.Князя Лева

м.Львів, вул. Ужгородська, 1. Тел. +380322367194