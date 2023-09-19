Місце, де сталася трагедія

У селі Ожидів Золочівського району у понеділок, 18 вересня, поблизу залізничної колії знайшли тіло 16-річної місцевої мешканки. Загибла була студенткою другого курсу одного з Львівських вишів. У прес-службі поліції Львівської області розповіли, що дівчину вночі збив потяг.

«Правоохоронці виявили неподалік залізничної колії тіло дівчини з характерними для наїзду потяга травмами. Особу загиблої, 16-річної жительки села Ожидів, студентки другого курсу одного з львівських вишів, встановлено. Також встановлено, що вночі студентку збив невстановлений потяг, внаслідок чого вона отримала несумісні з життям травми», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці встановлюють обставини інциденту. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Винуватцеві загрожує позбавлення волі від п'яти до десяти років.

Додамо, що поліцейські закликають бути уважними та обережними на залізничних коліях, переходити їх лише у дозволених місцях.