Інцидент трапився на вул. Білоруській у Львові

У Львові 28-річний хлопець загинув внаслідок наїзду електропотяга. Попередньо він раптово вибіг на колії, і потяг не встиг вчасно загальмувати.

Як повідомили у поліції, інцидент трапився 5 вересня близько 23:20 на вул. Білоруській у Львові. За версією слідчих, електропотяг наїхав на 28-річного львів’янина, який раптово вибіг на колію. Від отриманих травм хлопець загинув на місці події.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ. Винуватцю загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.