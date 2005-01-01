На Львівщині правоохоронці викрили підпільну гуральню

«Чому у ресторані можна випити, а купити і спокійно сісти на кухні – ні?».

У міні-цеху виявили 600 л спирту та підготовленої до розливу спиртової суміші

На Львівщині правоохоронці припинили діяльність підпільної гуральні. Фальсифіковану горілку реалізовували в торгових закладах Львова та області.

«Співробітники Управління захисту економіки Львівщини за процесуального керівництва військової прокуратури припинили діяльність міні-цеху, де виготовляли фальсифіковані алкогольні напої. Підпільна гуральня функціонувала неподалік Львова», – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції Львівщини.

Правоохоронці встановили, що до організації діяльності міні-гуральні причетні двоє мешканців області.

У міні-цеху було виявлено та вилучено 600 л спирту та підготовленої до розливу спиртової суміші, близько 1700 марок акцизного збору з ознаками підробки, понад 200 пляшок уже готової продукції, яка реалізовувалась під виглядом горілки відомих в Україні торгових марок. Крім того на підпільному підприємстві зберігалося два десятка м’яких контейнерів - бегів – об'ємом по 2 л кожний, у яких були алкогольні напої популярних елітних брендів.

Правоохоронці виявили близько 1700 акцизок із ознаками підробки

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України – виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут марок акцизного збору.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.