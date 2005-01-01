На Львівщині правоохоронці викрили підпільну гуральню

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 16:044150

До теми

На Львівщині правоохоронці викрили підпільну гуральню
фото Нацполіції Львівщини
У міні-цеху виявили 600 л спирту та підготовленої до розливу спиртової суміші

На Львівщині правоохоронці припинили діяльність підпільної гуральні. Фальсифіковану горілку реалізовували в торгових закладах Львова та області.

«Співробітники Управління захисту економіки Львівщини за процесуального керівництва військової прокуратури припинили діяльність міні-цеху, де виготовляли фальсифіковані алкогольні напої. Підпільна гуральня функціонувала неподалік Львова», – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції Львівщини.

Правоохоронці встановили, що до організації діяльності міні-гуральні причетні двоє мешканців області.

У міні-цеху було виявлено та вилучено 600 л спирту та підготовленої до розливу спиртової суміші, близько 1700 марок акцизного збору з ознаками підробки, понад 200 пляшок уже готової продукції, яка реалізовувалась під виглядом горілки відомих в Україні торгових марок. Крім того на підпільному підприємстві зберігалося два десятка м’яких контейнерів - бегів – об'ємом по 2 л кожний, у яких були алкогольні напої популярних елітних брендів.

Правоохоронці виявили близько 1700 акцизок із ознаками підробки

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України – виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут марок акцизного збору.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

«Чому у ресторані можна випити, а купити і спокійно сісти на кухні – ні?».
Що не так із забороною продажу алкоголю після 22:00 ZAXID.NET
Легальних виробників хочуть змусити платити за спирт на 20% більше ZAXID.NET
На Львівщині вилучили 400 пляшок фальсифікованого алкоголю ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук