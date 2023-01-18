Опади супроводжуватиме рвучкий, подекуди штормовий, вітер

У четвер, 19 січня, у Львові та в області очікується погіршення погоди – значні опади, ожеледиця та налипання мокрого снігу. Про це повідомляє Львівський регіональний гідрометцентр.

Через похолодання стовпчики термометрів опустяться до 3-6 градусів тепла, тож дощ переходитиме у мокрий сніг. Також синоптики повідомляють про пориви сильного, подекуди штормового, вітру – до 15-22 м/с.

Окрім того, через очікувані значні опади можливе підвищення рівнів води на річках басейну Дністра на 0,2 – 1 метр над рівнями.

Львів’ян і мешканців області закликають зважати на прогноз погоди і бути обачними. Водіїв –обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами (стрічки, наклейки, жилет тощо).

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій можна повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80 або за номером 112.

Нагадаємо, у грудні через налипання мокрого снігу і крижаний дощ лише за один день у Львові впали 120 дерев і була пошкоджена контактна мережа для електротранспорту, через що два дні не курсували трамваї і тролейбуси.