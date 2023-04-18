Водій мотоцикла виїхав на зустрічну смугу руху

У селі Завадівка Самбірського району у понеділок, 17 квітня, приблизно о 19:00, 20-річний водій мотоцикла Shineray не впорався з керуванням. Він виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з велосипедом, яким керувала 13-річна дівчина. У прес-службі поліції Львівської області розповіли, що дитину госпіталізували до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці встановили, що мотоцикліст був п'яним. «За фактом слідчі Самбірського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння Кримінального кодексу України», – зазначили у прес-службі поліції.

ДТП трапилася у селі Завадівка (Фото поліції Львівської області)

Водієві за скоєне загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років із забороною керувати транспортними засобами. Невдовзі суд обере для чоловіка запобіжний захід. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування й встановлюють обставини події.

Нагадаємо, що 16 квітня на Львівщині загинув 19-річний мотоцикліст. Він не впорався з керуванням транспортом і виїхав за межі дороги.