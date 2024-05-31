Результат швидкого тесту буде відомий через 15 хвилин

За останні три роки на Львівщині виявлення ВІЛ-інфекції зросло майже на 70%. Однією з причин є те, що Львів є транзитною зоною для внутрішньо-переміщених осіб. Поширеність ВІЛ-інфекції, за оперативними даними, становить 194 випадки на 100 тис. населення. Станом на квітень 2024 року у Львові та області на обліку стоїть близько 5 тис. ВІЛ-позитивних людей. У 77% пацієнтів діагноз ВІЛ-інфекція встановлюється одночасно із діагнозом СНІД.

Така статистика прозвучала на форумі для лікарів, що проходить у Львові 31 травня. На ньому наголосили: майже 57% ВІЛ-позитивних людей дізнаються про свій діагноз на пізніх стадіях, коли в організмі починаються невідворотні порушення. І назвали причини пізньої діагностики.

«На жаль, досі існують міфи та упереджене ставлення до ВІЛ, які впливають на пізнє виявлення інфекції. Фундація АнтиСНІД-США в Україні провела дослідження для визначення ключових бар'єрів, що перешкоджають тестуванню. Дослідження показало: однією з причин пізнього виявлення є те, що медичні працівники не пропонують зробити тест на ВІЛ через поширену думку, що це хвороба певних «груп ризику». Через це лікарі «соромляться» запропонувати тест на ВІЛ «пристойній» на вигляд людині. Наше завдання – розвіяти цей міф та пояснити, що ВІЛ не розрізняє соціальні статуси», – повідомила голова Фундації АнтиСНІД-США в Україні Ярослава Лопатіна.

За даними ЦГЗ, кожна третя ВІЛ-позитивна людина в Україні не знає про свій статус. Це приблизно 90 тис. людей. Більшість пацієнтів дізнаються про хворобу на тій стадії, коли інфекція вже розвинулася і в організмі починаються невідворотні процеси. Частка виявлення ВІЛ на пізніх стадіях сягає 57%.

Понад 10 останніх років в Україні найпоширенішим шляхом інфікування ВІЛ є незахищений секс. Станом на нині це становить 73,9% серед усіх шляхів поширення ВІЛ і ця цифра росте. Найчастіше людина передає ВІЛ іншим до того, як дізнається про власне захворювання сама.

«Пройти тест на ВІЛ — дуже простий процес і всього за 15 хвилин дає результати. Як показує світова практика, рання діагностика захворювання є ключовою передумовою для зупинення поширення інфекції та надання ВІЛ-позитивній людині шансу на повноцінне життя. Тестування на ВІЛ має стати такою ж звичкою для широкого загалу, як похід до стоматолога», – каже начальниця управління охорони здоров'я ЛМР Марта Матюшко.

Тестування на ВІЛ безкоштовно можна пройти у всіх 138 комунальних закладах охорони здоровʼя Львівської області (в надкластерних, кластерних, загальних закладах, а також центрах первинної медичної допомоги).

Також тестування можна пройти у AHF Checkpoint за адресою: м. Львів, вул. Антоновича, 20

+38 (032) 237-08-28, +38 (095) 903-44-22.