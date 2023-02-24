Кількість хворих за тиждень зросла на 56%

Наприкінці лютого на Львівщині різко зростала захворюваність на коронавірус. За останній тиждень, з 17 по 23 лютого, кількість хворих зросла на 56%. Четверо хворих померло, повідомила 24 лютого генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб, головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко.

За останній тиждень у лабораторіях центру проведено 7952 дослідження і отримано 1205 позитивних результатів. Позаминулого тижня було виявлено 772 хворих (зростання на 56%).

Як повідомив ZAXID.NET керівник санітарно-карантинного відділу Центру Олег Когут, найбільше хворіють (і дорослі, і діти) у Львівському, Стрийському та Золочівськогому районах. На стаціонарному лікуванні є 315 хворих.

«Чи буде захворюваність зростати і надалі? Важко сказати, все буде залежати від того, як ми буде мо себе поводити. Ми маємо новий підтип коронавірусу «Кракен», він більш заразний, швидше розповсюджується. На Львівщині лабораторно новий підвид коронавірусу не виявляли, але це ще не означає, що його нема», – каже Олег Когут.

Лікарі радять при перших ознаках захворювання звернутися до сімейного лікаря і зробити щеплення.

У Центрі громадського здоров'я кажуть, що щеплення проти Covid-19 доступне для усього дорослого населення та дітей від 5 років. Перед вакцинацією не треба проходити обстежень, приймати специфічні ліки або дотримуватись дієти, воно безоплатне та ефективне.

Нагадаємо, в Україні вже у чотирьох областях виявили новий підвид коронавірусу «Кракен». У січні першого хворого виявили у Сумській області, він не мав щеплень, минулого тижня - у Тернопільській, Закарпатській і Одеській областях.