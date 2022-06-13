Понад 3000 медичних працівників знайшли роботу в інших регіонах

Медики, які через війну вимушені були покинути рідні домівки і переселитися у більш безпечні регіони України, мають зможу на новому місці продовжувати надавати медичні послуги. Станом на 13 червня роботу знайшли 3073 медичні працівники. Найбільше працевлаштованих медичних працівників у Дніпропетровській, Львівській та Полтавській областях, повідомило МОЗ.

«Можливістю працевлаштуватися в іншому медичному закладі вже скористалися 3073 внутрішньо переміщені медичні працівники. Серед них: 1 636 лікарів, 991 фахівець (медичні сестри/брати, акушерки, фельдшери, асистенти фармацевти), 446 технічних працівників», – повідомили у відомстві.

Найбільше працевлаштованих медичних працівників, які вимушено переїхали до інших регіонів, зареєстровано у Дніпропетровській області – 440, Львівській області – 308 та Полтавській області – 303 особи.

«Найбільша кількість лікарів та інших фахівців у сфері охорони здоров’я зареєстровано на Львівщині – 289, на Дніпропетровщині – 150 та на Полтавщині – 122 особи, а найбільше працевлаштованих медичних сестер та інших фахівців у сфері охорони здоров’я зареєстровано у Дніпропетровській області – 214, Харківській області – 142 та Полтавській області – 131 особа», – сказано у повідомленні.