На Львівщині вакцинувалися від коронавірусу майже 35 тис. людей

У понеділок, 19 квітня, на Львівщині розпочинають вакцинацію від коронавірусу вакциною виробництва Pfizer-BioNTech. 18 квітня до Львова прибуло 1170 доз цієї вакцини і дві мобільні бригади розпочинають вакцинацію людей, повідомив ZAXID.NET регіональний координатор з вакцинації проти коронавірусної інфекції у Львівській області Олег Когут.

Щеплення цією вакциною проводитимуть дві мобільні бригади, одна у Львові, друга виїжджатиме у райони. За потреби кількість бригад можуть збільшити.

«Цією вакциною щепитимуть працівників і осіб, які перебувають у закладах соціального захисту (будинках престарілих, геріатничних центрах тощо), а також працівників шкіл-інтернатів. Якщо залишиться вакцина, тоді нею будуть вакцинувати працівників державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників», – повідомив Олег Когут.

Загалом по області станом на ранок 19 квітня щеплено від коронавірусу різними вакцинами (AstraZeneca, CoronaVac) 34982 особи.

Нагадаємо, 16 квітня в Україну прибуло 117 тис. доз вакцини від Covid-19 виробництва Pfizer-BioNTech. За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, це лише перша партія.

Вакцину Pfizer/BioNTech виготовляє німецька біотехнологічна компанія BioNTech разом із американським фармацевтичним гігантом Pfizer. Pfizer – це РНК-вакцина, головним компонентом якої є молекула матричної РНК, у якій записана інформація про антиген – білок вірусу SARS-CoV-2, що є збудником Covid-19.

За даними виробника, ефективність вакцини після першої дози становить 95%. Для повної імунізації вводять дві дози з інтервалом у три тижні.

Особливість цієї вакцини у тому, що вона повинна зберігатися та транспортуватися за температури в межах від -60 °C до -80 °C.

Окрім того, вакцина має чи не найменшу заявлену кількість побічних ефектів, серед яких типові реакції на вакцинацію: підвищена втома та головний біль.